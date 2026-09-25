Fatih'te otelde 50 milyonluk zarar soruşturmasında 8 gözaltı, 5 tutuklama yapıldı - Son Dakika
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Fatih'te otelde 50 milyonluk zarar soruşturmasında 8 gözaltı, 5 tutuklama yapıldı

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Fatih\'te otelde 50 milyonluk zarar soruşturmasında 8 gözaltı, 5 tutuklama yapıldı
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Fatih'te bir otelde müşteri ücretlerinin çalındığı iddiasıyla 8 otel çalışanı gözaltına alındı. Paraları kasa yerine ceplerine koydukları kamerada görülen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi; otel sahibinin yaklaşık 50 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde müşterilerden alınan ücretlerin çalındığı iddiası üzerine 8 çalışan gözaltına alındı. Otel sahibinin, çalışanları tarafından çeşitli yöntemlerle koordineli şekilde yaklaşık 50 milyon lira zarara uğratıldığı belirlenirken, şüphelilerin paraları kasa yerine ceplerine koydukları anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Fatih ilçesinde bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, bazı otel çalışanları koordineli şekilde hareket ederek müşterilerden alınan ücretleri çaldı. Bu iddia üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde resepsiyonda duran çalışanların aldıkları paraları kasa yerine ceplerine koydukları görüldü. Yapılan çalışmalarda otel sahibinin, çalışanları tarafından çeşitli yöntemlerle koordineli şekilde yaklaşık 50 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. Otel çalışanları S.Y. (45), S.M.K. (47), E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B. (43) isimli şahısların olayla bağlantılı oldukları tespit edildi. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. S.Y., S.M.K., E.K., M.A. ve S.Ç. isimli 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T., M.S.Ö. ve A.B. isimli 3 şüpheli hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Ev hapsiİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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