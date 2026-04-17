Fatih\'te Park Halindeki Otomobilde Yangın

Fatih'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Haseki Sultan Mahallesi, Münifpaşa Sokak'ta park halinde bulunan 34 DRV 140 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL