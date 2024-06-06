Fatih'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

3.Sayfa

Fatih'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedene öğretmen Abdulbaki Durmaz'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Fatih Topkapı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Durmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Öğretmenin cenazesi otopsi işlemleri için Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İşlemlerinin bitimin ardından öğretmenin cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. - İSTANBUL