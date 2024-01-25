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Fatih'te sinyal vermeden şerit değiştiren sürücü, motosikletli kuryeye çarptı - Son Dakika
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Fatih'te sinyal vermeden şerit değiştiren sürücü, motosikletli kuryeye çarptı

Fatih'te sinyal vermeden şerit değiştiren bir sürücü, motosikletli kuryeye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kuryenin metrelerce sürüklendiği görüldü. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün araçtan inmemesi kuryeyi zor durumda bıraktı. Kurye, olayın ardından yaptığı açıklamada, sürücünün kaçma çabasının kendisini üzdüğünü belirtti.

Fatih\'te sinyal vermeden şerit değiştiren sürücü, motosikletli kuryeye çarptı
25.01.2024 - 11:25,
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Fatih'te sinyal vermeden şerit değiştiren sürücü, motosikletli kuryeye çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, çevredeki esnafın ricası üzerine araçtan inerken, motosikletli kuryenin çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kolunda ve omzunda kırıklar oluşan motosikletli kurye Tolga Coşkun, "Benim zoruma giden, ben can çekişirken amcanın kaçma çabasının olmasıydı. Arabadan inmemesi çok zoruma gitti. İnip geçmiş olsun demesi yeterliydi" dedi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sinyal vermeden sol şeritten sağ şeride geçen sürücünün kullandığı otomobil, arkadan gelen Tolga Çoşkun'un kullandığı motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Tolga Coşkun, kolundan ve omzundan yaralandı. Coşkun, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün motosikletli kuryeye arkadan çarptıktan sonra aracından inmediği ve Coşkun'un çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği görülüyor.

"Arabadan inmemesi çok zoruma gitti"

Geçirdiği kaza sonrası konuşan motosikletli kurye Tolga Coşkun, "Bugün saat 09.30 sıralarında işe giderken İstanbul Fatih'te motor kazası geçirdim. Videoda göründüğü gibi sağ şeritte ilerlerken sol şeritteki araç direkt sinyal vermeden ve aynasını kontrol etmeden benim şeridime atladı. ve bana çarptı. Çarpmanın sonucunda kafamı kaldırıma vurdum. Kaldırıma vurduktan sonra kaskım çıktı. Videoda göründüğü gibi biraz süründüm. Kaldırıma omuzumu ve kolumu çarptım. Omzum ve kolum kırıldı. Saat 09.30'dan beri yeni hastaneden geldim saat 18.00 oldu. Benim zoruma giden, ben can çekişirken amcanın kaçma çabasının olmasıydı. Arabadan inmemesi çok zoruma gitti. Bir inip geçmiş olsun demesi yeterliydi. İnsanlık bitmiş. Oradaki esnaf abilerim olmasa, abi beni öyle bırakıp gidecekti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te sinyal vermeden şerit değiştiren sürücü, motosikletli kuryeye çarptı - Son Dakika


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