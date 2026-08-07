Fatih’te tramvayda telefon çaldıktan sonra kaçan hırsıza, temizlik personelinden süpürgeli müdahale kamerada - Son Dakika
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Fatih’te tramvayda telefon çaldıktan sonra kaçan hırsıza, temizlik personelinden süpürgeli müdahale kamerada

Fatih’te tramvayda telefon çaldıktan sonra kaçan hırsıza, temizlik personelinden süpürgeli müdahale kamerada
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Fatih Beyazıt'ta tramvayda telefon çalan hırsız, kaçarken temizlik personeli Burhan Yavuz'un süpürgeyle müdahalesiyle karşılaştı. Bir vatandaşın çelme taktığı zanlı, güvenlik kamerasına yansıyan kovalamacanın ardından kaçmayı başardı.

Fatih Beyazıt'ta tramvayda bir vatandaşın cep telefonunu çaldıktan sonra ara sokakta kaçmaya çalışan hırsızı, Fatih Belediyesinin temizlik personeli süpürgesiyle vurarak yakalamaya çalıştı. Bir vatandaşın da çelme takarak durdumaya çalıştığı hırsız kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. İddiaya göre, tramvayda bir vatandaşın telefonunu çalan hırsız, araçtan inerek kaçtı. Ara sokağa giren giren hırsız, o sırada temizlik yapan Fatih Belediyesi personeli Burhan Yavuz'la karşılaştı. Hırsızlık şüphelisini önce bir vatandaş çelme takarak düşürmeye çalıştı. Ardından temizlik personeli Yavuz, 'Hırsız var, kaçıyor' çığlıkları üzerine üzerine şüpheliye elindeki süpürgesiyle vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Temizlik personelinin elinden kaçan zanlı, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih Belediyesi temizlik personeli Burhan Yavuz, yaşadığı olayı anlattı.

"Bağırışlarından hırsız dedik, çünkü yakalayın hırsız var sesi arka taraftan geldi"

Personel Burhan Yavuz, "Fatih Belediyesi'nde çalışıyorum. Sabah saatlerinde temizlik yaparken biri koşmaya başladı. Bir arkadaş çelme taktı, kendini kurtardı. Ben ani refleksle süpürgeyi kafasına vurdum. Hafif bir afallama geçirdi. Ondan sonra kaçmaya başladı. Bağırmalarından hırsız dedik, çünkü yakalayın hırsız var sesi arka taraftan geldi. Üzerime doğru gelirken bana vurmaya çalıştı, ben de geri çekildim, üzerinde bıçak ya da başka bir şey olacağını düşünerek kendimi geri çekmeye çalıştım. Ani refleksle süpürgeyi kafasına vurdum. Kim olsa da onu yapar. Sonuçta bir vatandaşlık görevi. O anki refleksle ne olduğunu düşünemedik. Elini beline atınca üzerinde bir şey olacağını düşündük. Daha önce güvenlik eğitimi kursa gittim" dedi.

"Sokağa girdiğinde bir arkadaşımız çelme taktı"

Yaşanan olayın seslerini duyan esnaf Abdullah Aslan, "Hırsız tramvaydan atlayıp sokağa girdiğinde temizlikçi personel arkadaşımız direk müdahale de bulundu. Ondan sonra kaçtı. Sokağa girdiğinde bir arkadaşımız çelme taktı. Temizlikçi arkadaşta süpürgeyi kaldırarak müdahalede bulundu" şeklinde konuştu.

Yabancı uyruklu olduğu öne sürülen şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Fatih Beyazıt, Cep Telefonu, Burhan Yavuz, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih’te tramvayda telefon çaldıktan sonra kaçan hırsıza, temizlik personelinden süpürgeli müdahale kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih’te tramvayda telefon çaldıktan sonra kaçan hırsıza, temizlik personelinden süpürgeli müdahale kamerada - Son Dakika
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