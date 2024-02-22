Fatih'te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalıp kaçtı: O anlar kamerada
İSTANBUL - Fatih'te tramvay bekleyen kadının dalgınlığından faydalanarak elindeki telefonu kaşla göz arasında çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 16 Şubat'ta saat 07.15 sıralarında Fatih Çemberlitaş tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli tramvay bekleyen kadının dalgalandığından faydalanarak elindeki cep telefonunu çalarak koşmaya başladı. Telefonu çalınan kadın ve o esnada durağa gelen tramvaydan inen vatandaşlar hırsızın peşine düştü. Çevrede bulunan turizm ekipleri, kaçan şüpheliyi fark etti. Kısa süreli kovalamanın ardından hırsız yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin kimliği A.H. olarak belirlenirken çaldığı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından kapkaç suçundan sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, hırsızın kadının elindeki telefonu çalarak hızla koşmaya başladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fatih'te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalıp kaçtı: O anlar kamerada - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?