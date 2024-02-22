Fatih'te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalıp kaçtı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Fatih'te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalıp kaçtı: O anlar kamerada

Fatih\'te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalıp kaçtı: O anlar kamerada

Fatih'te tramvay bekleyen bir kadının dalgınlığından faydalanarak elindeki telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, 16 Şubat'ta Fatih Çemberlitaş tramvay durağında meydana geldi. Hırsız, telefonu çaldıktan sonra kaçmaya başladı ancak vatandaşlar ve turizm ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.02.2024 23:44  Güncelleme: 23:49
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Fatih'te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalıp kaçtı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Fatih'te tramvay bekleyen kadının dalgınlığından faydalanarak elindeki telefonu kaşla göz arasında çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Şubat'ta saat 07.15 sıralarında Fatih Çemberlitaş tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli tramvay bekleyen kadının dalgalandığından faydalanarak elindeki cep telefonunu çalarak koşmaya başladı. Telefonu çalınan kadın ve o esnada durağa gelen tramvaydan inen vatandaşlar hırsızın peşine düştü. Çevrede bulunan turizm ekipleri, kaçan şüpheliyi fark etti. Kısa süreli kovalamanın ardından hırsız yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin kimliği A.H. olarak belirlenirken çaldığı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından kapkaç suçundan sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, hırsızın kadının elindeki telefonu çalarak hızla koşmaya başladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Çemberlitaş, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalıp kaçtı: O anlar kamerada - Son Dakika
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