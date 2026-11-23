Fatih'te İETT otobüsüyle tramvayın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Fatih ilçesi Millet Caddesi'nde saat 15.10 sıralarında İETT otobüsü ile tramvay bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 14 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, adeta savaş alanına dönen kaza yeri ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yaralılara müdahale anları yer aldı.

Öte yandan, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik ve tramvay seferleri de normale döndü.