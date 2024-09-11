Fatih'te Çocuklar Hasta Karşılama Personelini Darp Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih'te Çocuklar Hasta Karşılama Personelini Darp Etti

Fatih'te bir sağlık merkezinde hasta karşılama personeli olarak çalışan Metin Kölemen, uçucu madde kullanan 3 çocuğun saldırısına uğrayarak darp edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, darp edilen Metin Kölemen ise 'Bunların yaşları küçük, şu anda okulda olmaları gerekiyor' şeklinde konuştu.

11.09.2024 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te uçucu madde kullanan 3 çocuk hasta karşılama personelini darp etti: O anlar kamerada

Darp edilen hasta karşılama personeli Metin Kölemen: "Bunların yaşları küçük, şu anda okulda olmaları gerekiyor"

İSTANBUL - Fatih'te bir sağlık merkezinde hasta karşılama personeli olarak çalışan 59 yaşındaki Metin Kölemen, uçucu madde kullanan 3 çocuğun saldırısına uğrayarak darp edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, darp edilen Metin Kölemen ise "Bunların yaşları küçük, şu anda okulda olmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Olay dün saat 16.46'da Fatih Aksaray'da bulunan bir sağlık merkezinde meydana geldi. İddiaya göre yaşları 18 yaşından küçük olan ve uçucu madde kullandıkları görülen 3 çocuk, sağlık merkezinde hasta karşılama personeli olarak çalışan Metin Kölemen'den önce para istedi. Kölemen para vermek isteyince cep telefonunu almaya çalıştılar. Bu sırada çocuklardan biri adamı darp ederek dudağını patlattı. Ardından ellerine aldıkları dubayla reklam panosuna da zarar verdiler. Çocukların daha sonra kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce para istediler, sonra darp edip kaçtılar

Kendisinden para talep ettiklerini söyleyen Metin Kölemen, para vermeyince çocuklardan birisinin kendisini darp ettiğini, bir diğerinin de park dubası ile reklam panosuna zarar verdiğini söyledi. Yaşadığı anları anlatan Metin Kölemen, "Dün saat 17.00'a çeyrek kala kapının önündeydim, içeri girdi. Benim peşimden 3 tane çocuk geldi. Ellerinde uyuşturucu çekerek yanıma yaklaştı. Birisi benden para istedi. Elini cebime attı, vermedim, param yok dedim. Sonra cep telefonumu almaya çalıştı. Cep telefonumu arka cebime sakladım. O arada bir tanesi bana yumruk atarak dudağımı patlattı" dedi.

"Bir tanesi de eline taş alarak beni tehdit etti"

Çocuklardan biri tarafından taş ile tehdit edildiğini söyleyen Kölemen, "Bir tanesi de eline taş alarak beni tehdit etti. Ben de o esnada elime telsiz aldım, yukarıdaki arkadaşlara haber vermek istedim o esnada kaçtılar. Daha önce de birkaç defa geldiler. Aynanın önüne gelip hareket yapıyorlardı, yaşları küçük olduğu için onlara dokunmuyordum. Ben onlardan şikayetçi olmadım. Bir tanesi kapıda bekliyordu. Bunlar 3 kişiydiler. Reklam tabelasını yere düşürdü, gidip park dubasını aldı. Onunla gelip reklam masasına vurdu. Bunların yaşları küçük, şu anda okulda olmaları gerekiyor, lise çağlarına gelmişler" şeklinde konuştu.

Darp anları güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Metin Kölemen'in içeri girdikten sonra arkasından 3 çocuğun geldiği görülüyor. Daha sonra Kölemen'in yanına gelen çocuklar, para ve cep telefonunu istiyorlar. Metin Kölemen, para ve cep telefonunu vermeyince çocuklardan biri Kölemen'in dudağına yumruk atarak darp ediyor. Çocuklardan biri daha sonra park dubası ile reklam panosuna vurduktan sonra kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Çocuklar Hasta Karşılama Personelini Darp Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:09 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede
19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
10:35 Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı Kendi de hayatını kaybetti Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı! Kendi de hayatını kaybetti
10:31 Endonezya’daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
10:18 Kanada’dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı Kanada'dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:50 Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 22:21:31. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te Çocuklar Hasta Karşılama Personelini Darp Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement