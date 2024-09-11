Fatih'te Çocuklar Hasta Karşılama Personelini Darp Etti

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Fatih'te uçucu madde kullanan 3 çocuk hasta karşılama personelini darp etti: O anlar kamerada

Darp edilen hasta karşılama personeli Metin Kölemen: "Bunların yaşları küçük, şu anda okulda olmaları gerekiyor"

İSTANBUL - Fatih'te bir sağlık merkezinde hasta karşılama personeli olarak çalışan 59 yaşındaki Metin Kölemen, uçucu madde kullanan 3 çocuğun saldırısına uğrayarak darp edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, darp edilen Metin Kölemen ise "Bunların yaşları küçük, şu anda okulda olmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Olay dün saat 16.46'da Fatih Aksaray'da bulunan bir sağlık merkezinde meydana geldi. İddiaya göre yaşları 18 yaşından küçük olan ve uçucu madde kullandıkları görülen 3 çocuk, sağlık merkezinde hasta karşılama personeli olarak çalışan Metin Kölemen'den önce para istedi. Kölemen para vermek isteyince cep telefonunu almaya çalıştılar. Bu sırada çocuklardan biri adamı darp ederek dudağını patlattı. Ardından ellerine aldıkları dubayla reklam panosuna da zarar verdiler. Çocukların daha sonra kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce para istediler, sonra darp edip kaçtılar

Kendisinden para talep ettiklerini söyleyen Metin Kölemen, para vermeyince çocuklardan birisinin kendisini darp ettiğini, bir diğerinin de park dubası ile reklam panosuna zarar verdiğini söyledi. Yaşadığı anları anlatan Metin Kölemen, "Dün saat 17.00'a çeyrek kala kapının önündeydim, içeri girdi. Benim peşimden 3 tane çocuk geldi. Ellerinde uyuşturucu çekerek yanıma yaklaştı. Birisi benden para istedi. Elini cebime attı, vermedim, param yok dedim. Sonra cep telefonumu almaya çalıştı. Cep telefonumu arka cebime sakladım. O arada bir tanesi bana yumruk atarak dudağımı patlattı" dedi.

"Bir tanesi de eline taş alarak beni tehdit etti"

Çocuklardan biri tarafından taş ile tehdit edildiğini söyleyen Kölemen, "Bir tanesi de eline taş alarak beni tehdit etti. Ben de o esnada elime telsiz aldım, yukarıdaki arkadaşlara haber vermek istedim o esnada kaçtılar. Daha önce de birkaç defa geldiler. Aynanın önüne gelip hareket yapıyorlardı, yaşları küçük olduğu için onlara dokunmuyordum. Ben onlardan şikayetçi olmadım. Bir tanesi kapıda bekliyordu. Bunlar 3 kişiydiler. Reklam tabelasını yere düşürdü, gidip park dubasını aldı. Onunla gelip reklam masasına vurdu. Bunların yaşları küçük, şu anda okulda olmaları gerekiyor, lise çağlarına gelmişler" şeklinde konuştu.

Darp anları güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Metin Kölemen'in içeri girdikten sonra arkasından 3 çocuğun geldiği görülüyor. Daha sonra Kölemen'in yanına gelen çocuklar, para ve cep telefonunu istiyorlar. Metin Kölemen, para ve cep telefonunu vermeyince çocuklardan biri Kölemen'in dudağına yumruk atarak darp ediyor. Çocuklardan biri daha sonra park dubası ile reklam panosuna vurduktan sonra kaçtıkları görülüyor.