Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Fatih\'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Fatih'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

02.09.2024 12:13
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Fatih'te uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Denetimler kapsamında bir araçta ve bir evde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu maddeyle birlikte para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Fatih'te çalışma yaptı. Karagümrük Mahallesinde yapılan denetimlerde şüpheli bir araç durdurularak arandı. Aramalarda 25 gram metanfetamin, 1 gram esrar ele geçirilirken, araçtaki S.Y. ve N.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Öte yandan, Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda Z.F. ve W.F. isimli kadın şüpheliler gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 4,8 gram kubar, 15,2 gram metanfetamin, 142 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 220 euro ve 221 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.F. S.Y. ve N.K. isimli şüpheliler hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanırken, W.K. isimli şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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