Fatih'te yabancı uyruklu eşini öldüren katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te yabancı uyruklu eşini öldüren katil zanlısı yakalandı

Fatih\'te yabancı uyruklu eşini öldüren katil zanlısı yakalandı

Fatih'te yabancı uyruklu eşini öldürdükten sonra kendisini karısıyla tanıştıran şahsı da bıçaklayarak öldüren katil zanlısı yakalandı. Zanlı, İstanbul polisi ve Trabzon Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Trabzon'da yakalandı.

30.05.2024 16:32
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Fatih'te yabancı uyruklu eşini öldürdükten sonra kendisini karısıyla tanıştıran şahsı da bıçaklayarak öldüren katil zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Yedikule Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta saat 16.20 sıralarında meydana gelen olayda Doğukan Uğur., 2 yıl önce evlendiği Cezayir Uyruklu eşi Zahra Nojioua'yla (24) tartışmış, ardından Zahra Nojioua'nı boğazını bıçakla keserek öldürmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptıktan sonra kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırmıştı.

Kendisini eşiyle tanıştıranı da öldürmüştü

Doğukan Uğur aynı akşam saat 17.10'de Fatih Topkapı Mahallesi'nde eşi ile kendisini tanıştıran Zohır Benferchiche'yi (59) çalıştığı camide bıçaklamıştı. Bir camide temizlik işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı yere gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Zohir Benferchiche hayatını kaybetmişti.

Zanlı yakalandı

Çifte cinayetin ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul polisi ve Trabzon Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile yapılan koordineli çalışmanın ardından katil zanlısı; bugün Trabzon Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış Trabzon'da yakalandı. İstanbul'a getirilen ve 2 sabıka kaydı olduğu öğrenilen katil zanlısı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te yabancı uyruklu eşini öldüren katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

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