Fatih'teki bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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Fatih'teki 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Fatih'te elinde bıçakla parkta oturan 3 kişiye saldıran Volkan Kuvulmaz, şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Volkan Kuvulmaz, parkta oturan E.Ş., E.Y., F.Y.,'nin yanına giderek sessiz olmaları konusunda uyarıda bulundu. 3 Kişi ile Volkan Kuvulmaz arasında sözlü başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Volkan Kuvulmaz 3 kişiye bıçakla saldırdı. Taraflar arasında başlayan kavganın devamında 3 kişi, Volkan Kuvulmaz'ın elindeki bıçağı alarak onu saldırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralanan E.Ş., E.Y., F.Y., ve Volkan Kuvulmaz hastaneye kaldırıldı. Kuvulmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan ve tedavileri devam eden E.Y. ve F.Y.'nin daha önceden 62 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan E.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Volkan Kuyulmaz'ın hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.