Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin - Son Dakika
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Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin

Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin

Fatih Ürek, İzmir'deki konseri öncesi yaptığı açıklamada uzun süredir kente gelmediğini belirterek özlemini dile getirdi. Kadın cinayetlerine ise sert tepki gösteren Ürek, ''Bu bir toplumsal psikolojik bozukluk, işleyenlerin Allah cezasını versin'' ifadelerini kullandı.

15.05.2025 14:01
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Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, uzun bir aranın ardından yeniden İzmir'de sahneye çıkmanın heyecanını yaşadı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ürek, hem kente duyduğu özlemi dile getirdi hem de toplumsal konulara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İzmir'in kendisi için özel bir yeri olduğunu belirten Ürek, "Uzun zamandır İzmir'e gelememiştim. Keyifli bir program yapacağız inşallah. 90'ların başında burada kış aylarında da gazinolar vardı, her hafta gelirdim. İzmir eğlenmesini bilir, güzel mekânlar vardı. Ama İzmir'de yatırım yapamadım," ifadelerini kullandı.

"AŞK DEĞİL, DOSTLUK BENİ BESLİYOR"

Yeni Gazino'da sahne alan Ürek, özel hayatına dair soruları yanıtladı. Fatih Ürek, aşka karşı mesafeli bir tutum sergilediğini belirterek, "Maydanozdan aşkları sevmem, ben biraz rahatsız adamım. Yalnız kalmayı, kendimle olmayı seviyorum. Dostlarım, arkadaşlarım yetiyor. Yurt dışı tatillerim oluyor, o beni dolduruyor. Öyle güdülerim yok, özel zaaflarımı aştım ben galiba" dedi.

Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayetini işleyenlerin

KADIN CİNAYETLERİNE SERT TEPKİ: "ALLAH CEZASINI VERSİN"

Kadın cinayetlerine ilişkin konuşurken duygusal anlar yaşayan Ürek, konuyu toplumsal bir bozukluk olarak değerlendirdi. Ürek şu ifadeleri kullandı, "Allah cezasını versin o kadın cinayetini işleyenlerin. Bir insanın canını almak, hele ki bir kadının canını almak ne kadar kötü bir şey. Onlar bizim annelerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz. Neden, ne için? Bu bir toplumsal psikolojik bozukluk. Erkek üstünlüğü, ego ya da erkeğin zayıf karakterde olması… Küçük ruhlu ve ruhları bitmiş insanlar yapar bunu."

"DEMET AKALIN'A SÖZÜM VAR"

Demet Akalın'la görüşemediğini ancak bir araya gelmek için planları olduğunu belirten Fatih Ürek, "Demet'le bir araya gelemedik, vakitlerimiz uymadı. Kahvaltı yapacağız, sözüm var. Doğum gününde deprem oldu, sarsıldık ama hediyesi hazır. Elbet bir gün buluşacağız" açıklamasında bulundu.

Kültür Sanat, Fatih Ürek, 3-sayfa, Magazin, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin - Son Dakika

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