Fatih Vatan Caddesi'nde ticari araç alev topuna döndü, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Fatih Vatan Caddesi'nde ticari araç alev topuna döndü, itfaiye söndürdü

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Fatih Vatan Caddesi\'nde ticari araç alev topuna döndü, itfaiye söndürdü
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Fatih Vatan Caddesi'nde seyir halindeki ticari araçtan bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi, yol kenarına çekilen araç alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu, polis trafiği kontrollü sağladı.

Fatih Vatan Caddesi'nde seyir halindeki ticari araçta yangın çıktı. Trafik kontrollü olarak sağlanırken, yol kenarında alev alev yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.,

Edinilen bilgiye göre Fatih Vatan Caddesi Aksaray istikametinde seyir halinde olan ticari araçtan bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yol kenarına çekilen araç bir süre sonra alev topuna döndü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri caddedeki trafiği kontrollü olarak sağladı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri de alev alev yanan araca müdahale etti. Araç ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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