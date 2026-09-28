Fatih Vatan Caddesi\'nde ticari araç alev topuna döndü, itfaiye söndürdü

Fatih Vatan Caddesi'nde seyir halindeki ticari araçta yangın çıktı. Trafik kontrollü olarak sağlanırken, yol kenarında alev alev yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.,

Edinilen bilgiye göre Fatih Vatan Caddesi Aksaray istikametinde seyir halinde olan ticari araçtan bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yol kenarına çekilen araç bir süre sonra alev topuna döndü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri caddedeki trafiği kontrollü olarak sağladı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri de alev alev yanan araca müdahale etti. Araç ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.