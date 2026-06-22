Fatsa'da İki Trafik Kazası: 5 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlçenin Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen ilk kazada, Berkay Tekyıldız'ın (22) kullandığı motosiklet, otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 52 ACN 054 ve 55 AVL 991 plakalı araçlara çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dolunay Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise, Ünye istikametine seyreden Mesut K. (36) yönetimindeki 34 FU 4830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıktı. Refüj üzerinde bir süre ilerleyen araç, çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Yeliz K. (40), Muhammet Taha K. (10) ve Hiranur K. (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU