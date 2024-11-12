Fatsa\'da Patpat Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralı Kurtuldu

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, çarpıştığı patpat üzerinden geçen motosiklet sürücüsü, kazayı yaralı olarak atlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi, Fatsa- Aybastı yolu üzerinde 10 Kasım tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aybastı istikametinden gelen Mustafa Durdu, kullandığı patpat ile kontrolsüz bir şekilde dönüş yapmak istedi. Bu esnada karşı istikametten gelen Muhammet İzgü'nün kullandığı 52 AFK 104 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet ve sürücüsü, önce patpatın altında kaldı, sonrasında ise hareket eden patpat motosiklet sürücüsünün üzerinden geçti. Motosiklet sürücüsü Muhammet İzgü, kazadan vücudunun çeşitli yerlerindeki yaralar ile kurtuldu.

"Patpat sürücüsü panik yaparak üzerimden geçti"

Olayı anlatan motosiklet sürücüsü Muhammet İzgü, "Eşim ve çocuğumu almaya giderken, önüme bir patpat kırdı. Aniden fren yaptım ama frenleme mesafesi az olduğu için motosikletim ile beraber patpatın altına girdim. Patpat sürücüsü de panik yaptı ve üzerimden geçti. O anlat bende travma oluşturdu" dedi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - ORDU