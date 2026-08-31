Fatsa\'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri yağıştan olumsuz etkilendi.

Fatsa'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

Yağışın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Özellikle yağışın yoğun olduğu bölgelerde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ekipler sahada çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Fatsalı esnaflarda biranda yağan yağmur neticesinde iş yerlerin su baskınlarına maruz kaldıklarını ifade ettiler.