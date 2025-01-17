Fatsa\'da Yangın: Yaşlı Adam Kurtarıldı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi'nde saat 01.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tekyıldız'ın (60) yalnız yaşadığı daireden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil ağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri, yangını tek odaya hapsederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde mahsur kalan Mehmet Tekyıldız, yara almadan sağ olarak kurtarıldı. Tekyıldız, sağlık kontrollerinin ardından tedbir için hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangından kurtardıkları şahsı hastanede de ziyaret etti.

Yangının sobadan sıçrayana kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU