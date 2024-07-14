FBI, Trump'a yönelik suikast girişimini iç terörizm olarak soruşturuyor

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Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin açıklamada, Trump'ın vurulmasının potansiyel iç terörizm kategorisinde soruşturulduğu belirtildi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin detaylar belli olmaya devam ediyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın vurulmasının potansiyel iç terörizm kategorisinde soruşturulduğu belirtildi.

FBI Özel Ajanı Kevin Rojek de gazetecilere yaptığı açıklamada, suikast girişiminde kullanılan silahın yasal olarak satın alınmış "AR tarzı 556 tüfek" olduğunu söyledi. Rojek, silahın saldırgan Thomas Matthew Crooks'un babası tarafından satın alındığına inandıklarını aktardı. Crooks'un silahı babasının bilgisi dışında alıp almadığını henüz bilmediklerini ifade eden Rojek, saldırganın tek başına hareket ettiğini kaydetti. - WASHINGTON