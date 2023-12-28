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Feci kazada yaralanan ve ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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Feci kazada yaralanan ve ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin kimlikleri belirlendi. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi yaralandı. Ölenler arasında Esenyurt Belediyesi otobüsünde bulunan Giresunlu vatandaşlar, Düziçi ilçesinde ikamet eden bir avukat ve hemşire yer alıyor. Yaralananların ise isimleri şu şekildedir: Fatma Mandal, Mahmut Mandal, Emine Mandal, Özkan Mandal, Esma Mandal, Mehmet Mandal, Ayhan Mandal, Muzaffer Kanber, Yılmaz Mandal, Yavuz Demirkaya, Mertcan Çalışkan, Havva Cin, Recep Cin, Hüseyin Cin, Recep Cin, Enes Can Eser, Emir Yakışır, Dürdane Han Kuldaş Eva, Semiya Mandal.

Feci kazada yaralanan ve ölenlerin kimlikleri belli oldu
28.12.2023 - 20:25,
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Feci kazada yaralanan ve ölenlerin kimlikleri belli oldu

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada ölen ve yaralıların kimlikleri belli olmaya başladı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde sabahın ilk ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 59 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerden 2 kişinin Esenyurt Belediyesi otobüsünde bulunan Giresunlu vatandaşlar olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden diğer 2 vatandaşın ise Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek beldesinde ikamet eden avukat ve hemşire olduğu öğrenildi. Ayrıca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılarında kimlikleri de belli oldu. Yaralıların Fatma Mandal, Mahmut Mandal, Emine Mandal, Özkan Mandal, Esma Mandal, Mehmet Mandal, Ayhan Mandal, Muzaffer Kanber, Yılmaz Mandal, Yavuz Demirkaya, Mertcan Çalışkan, Havva Cin, Recep Cin, Hüseyin Cin, Recep Cin, Enes Can Eser, Emir Yakışır, Dürdane Han Kuldaş Eva, Semiya Mandal olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin ise Hüseyin Kamil Yıldız, Sedat Değirmenci, Adem Akyol, Ergin Çınar, Satılmış Furkan Öztürk, Alperen Ayhan, Nihal Yıldız, Erdoğan Mandal, Kenan Cin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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