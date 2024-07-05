Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisiyle ilgili ifade vermek üzere adliyeye geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisiyle ilgili ifade vermek üzere adliyeye geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Mayıs'taki Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor ve Koç'un ifade verme işlemleri başladı.

05.07.2024 11:08
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Mayıs'taki Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor. Bu çerçevede Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Başkan Koç, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Koç'un savcılıkta ifade verme işlemlerine başlandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisiyle ilgili ifade vermek üzere adliyeye geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisiyle ilgili ifade vermek üzere adliyeye geldi - Son Dakika
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