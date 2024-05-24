Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin soruşturma çerçevesinde Fenerbahçeli 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırılmıştı.
3 isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Savcılıkta 4 saat süren ifadelerin ardından Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal savcılıkta verdikleri ifadenin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. İşlemlerinin ardından 3 isim, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
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