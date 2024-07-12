Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüpheli adliyede

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Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen'in aralarında bulunduğu 45 şüpheli adliyede

İSTANBUL - Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'kara para aklama' ve 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması çerçevesinde fenomenlerin gözaltına alındığı operasyona ilişkin gözaltına alınan 45 şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik Neslihan ve İnanç Güngen'e yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Sahte ustalık ve kalfalık belgesi düzenledikleri tespit edildi

Yürütülen soruşturma kapsamında Güngenlerin ülke genelinde kendilerinin ve franchaiselarının 50 güzellik salonu olduğu ve sahte ustalık kalfalık belgeleri düzenleyerek vasıfları uygun olmayan kişilerin işyeri açmalarına aracılık ettikleri tespit edilmişti.

Haklarında 746 şikayet var

Öte yandan Neslihan ve İnanç Güngen'in yönetmeliklere aykırı ürettikleri cihazlarla ülke genelinde 44 ayrı 'taksirle yaralama' suçuna sebep oldukları ve benzer içerikli 746 şikayetin yer aldığı öğrenilmişti. Güngenlerin dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında aklamaya yönelik eylemlerde bulundukları yönünde bulguların elde edildiği ve bu nedenle operasyonel çalışma planlandığı bilgisine de ulaşılmıştı.

Franchaise şubeleri de Güngenlerden şikayetçi olmuş

Şüphelilerin, sahte ustalık ve kalfalık belgelerini 2 bin TL'ye Ankara'daki sahte belge düzenleyen kişiye hazırlatıp franchaiselarına 20 bin liraya sattıkları, MEB, Halk Eğitim kurumlarla yapılan yazışmada franchaiseların çoğunun sisteme kayıtlı belgesinin mevcut olmadığı, ürün takip sistemi Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmada veri tabanına kayıtlı herhangi bir ürünlerinin bulunmadığı da belirlenmişti. Neslim Güngen'in franchaiselarından hizmet alan ve sağlığı olumsuz etkilenen müşterilerin şikayeti üzerine, taksirle yaralamadan işlem yapılan franchaiseların, kendilerine yasadışı makina satışı yapan Güngen aleyhine dolandırıcılık müştekisi oldukları da öğrenildi.

Sıradan ipleri 'gençleştirme ipi' adı altında satmışlar

Öte yandan herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere Neslim Güngen etiketi basılarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi gibi adlar altında pazarlama yapıldığı ve müşterilerin bu şekilde dolandırıcılık mağduru edildiği bilgisine de ulaşılmıştı.

Franchaise anlaşması yapmak isteyen kişilerden yüksek meblağlarda para talebinde bulunulmuş

Şüphelilerin franchaise anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri ile gerçekleştirildiği belirlenmişti.

Hesap hareketleri hacmi 1,5 milyar TL

Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında gerçeğe aykırı sözde ticari faaliyetlere konu sahte fatura kesildiği, şirketler arasında hesap hareketlerinin toplam hacminin 1,5 milyar TL olduğu ve hayatın olağan akışına aykırı hareketliliğin suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu öğrenilmişti.

Şüphelileri yakalamaya yönelik 25 ilde 134 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonla aralarında Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in de yer aldığı toplam 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Vergi müfettişi Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşmek istemiş

Öte yandan soruşturma kapsamında vergi tekniği raporu hazırlanması için görevlendirilen bir vergi müfettişinin hazırlanacak raporla ilgili şüpheli Neslim Güngen ile kayıt dışı olacak ve tutanaklara geçmeyecek şekilde görüşmek istediği de tespit edilmişti. Müfettiş hakkında gözaltı kararı verilirken soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el konulmuştu.