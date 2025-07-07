Ferdi Zeyrek\'in Ailesi, Sahte Sosyal Medya Hesapları İçin Suç Duyurusunda Bulundu

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in aile fertleri adına açılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili aile fertleri ve avukatı tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıkta ifade veren Başkan Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, "Babamın vefatından sonra açılan sahte sosyal medya hesaplarıyla ilgili suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Geçtiğimiz haziran ayında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek üzerinden prim yapmaya çalışan duyarsız şahıslar, Başkan Zeyrek'in ailesi adına sosyal medya hesapları açmaya başladı. Bir yandan yaralarını sarmaya çalışan aile bir yandan da adların açılan sahte sosyal medya hesaplarıyla mücadele etmek durumunda kaldı.

Babasının vefatı sonrası adına sosyal medya hesapları açıldığını ve bu durumla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen başkan Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, bu hesaplara itibar edilmemesini istedi. Nehir Zeyrek, "Babamın vefatından sonra adıma açılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştuk. Onunla ilgili ifade verdik. Benim resmi sosyal medya hesabım dışındaki sosyal medya hesaplarının ve paylaşımların dikkate alınmamasını istiyorum" dedi.

Sahte sosyal medya hesaplarıyla alakalı hukuki süreci sürdüreceklerini söyleyen ailenin avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefatından sonra ailenin mahrem görüntülerini içeren, kendilerinin bilgileri haricinde açılan sosyal medya hesaplarının kapatılması amacıyla suç duyurusunda bulunmuştuk. Bugün de bu konuyla ilgili ifade vermeye geldik. Bizim herkesten ricamız Nehir Zeyrek'in şahsi hesabı haricinde hiç bir sosyal medya hesabına itibar etmemelerini ve tüm bu süreçte hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi bilmelerini istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA