Feribottan baraj gölüne atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Feribottan baraj gölüne atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında sefer yapan feribottan atladıktan sonra baraj gölünde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Olayın ardından AFAD, UMKE, sağlık ve dalgıç ekipleri olay yerine sevk edildi. ROV aracının da bölgeye gelerek arama çalışmalarına katılacağı belirtildi.

05.06.2024 11:05
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Feribottan baraj gölüne atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında sefer yapan feribottan atladıktan sonra baraj gölünde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Elazığ- Pertek arası sefer yapan feribotlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A., Elazığ'dan Pertek yönüne hareket halinde olan feribottan Keban Baraj Gölüne atladı. Şahıs kısa sürede gözden kaybolurken, feribot yetkilileri ve yolcuların kurtarma çabaları başarılı olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar gönderildi. Ekiplerin çalışması bugün sabah saatlerinden itibaren başlarken, öğlen saatlerinde ROV aracının da bölgeye gelip arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Feribottan baraj gölüne atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Feribottan baraj gölüne atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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