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Feribottan baraj gölüne atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında sefer yapan feribottan atladıktan sonra baraj gölünde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Elazığ- Pertek arası sefer yapan feribotlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A., Elazığ'dan Pertek yönüne hareket halinde olan feribottan Keban Baraj Gölüne atladı. Şahıs kısa sürede gözden kaybolurken, feribot yetkilileri ve yolcuların kurtarma çabaları başarılı olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar gönderildi. Ekiplerin çalışması bugün sabah saatlerinden itibaren başlarken, öğlen saatlerinde ROV aracının da bölgeye gelip arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.