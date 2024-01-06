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Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, denize düşen 3 düzensiz göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, kayıp olan göçmenleri bulmak için faaliyetlerine devam ediyor.

Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu
06.01.2024 - 19:43,
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, denize düşen 3 düzensiz göçmen ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Fethiye açıklarında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine bölgeye 1 adet sahil güvenlik gemisi ve 1 adet sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgilere göre 4 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisine ulaşıldı. Bilgi üzerine bölgeye 1 sahil güvenlik korveti, 1 sahil güvenlik helikopteri, 1 sahil güvenlik gemisi, 1 sahil güvenlik botu daha sevk edildi. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, 1 düzensiz göçmeni daha deniz yüzeyinde tespit ederek kurtardı. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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