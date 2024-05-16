Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden yelkenli özel teknede yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Fethiye açıklarında seyreden özel yelkenli teknedeki vatandaşın yaralanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri yaralanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye açıklarında yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tıbbi tahliye edildi - Son Dakika
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