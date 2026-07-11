Fethiye Açıklarında Yaralı Vatandaşlara Tahliye

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden iki gezi teknesinde yaralanan iki vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye açıklarında seyreden iki ayrı gezi teknesinde yaralanan iki vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları tarafından teknelerde yaralanan vatandaşları kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA