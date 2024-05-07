Fethiye Babadağ'da Rus Kadın Pilot Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fethiye Babadağ'da Rus Kadın Pilot Yaralandı

Fethiye Babadağ\'da Rus Kadın Pilot Yaralandı

Dünyanın en önemli paraşüt atlama alanlarından Fethiye Babadağ'da 1200 pistinden atlayış gerçekleştiren Rus kadın pilot, atlayışın hemen ardından pistin 30 metre altına düşerek yaralandı. Yaralı pilot, UMKE ekipleri tarafından sedye ile taşınarak Fethiye'deki esnaf hastanesine sevk edildi. Sağ bacağında şişlik ve yüzeysel şişlik tespit edilen Rus kadın pilotun durumu ise öğrenilmeye çalışılıyor.

07.05.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en önemli paraşüt atlama alanlarından Fethiye Babadağ'da 1200 pistinden atlayış gerçekleştiren Rus kadın pilot yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Rus asıllı pilot Babadağ paraşüt atlama pistinin 1200 pistinden atlayış gerçekleştirdi. Single atlayış gerçekleştiren kadın Rus pilot atlayışın hemen ardından pistin 30 metre altına düştü.

Bölgeye UMKE ekipleri sevk edilerek, yaralı kadın Rus pilot bulunduğu alandan sedye ile taşınarak Fethiye'deki esnaf hastanesine sevk edildi. Rus kadın pilotun sağ bacağında şişil ve yüzeysel şişlik olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiye, Pilot, Kaza, Turizm, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fethiye Babadağ'da Rus Kadın Pilot Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:45 Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
17:00 Ukrayna, Zelensky’ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
16:51 Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
16:28 Acun Ilıcalı’dan radikal karar Takımı Premier Lig’e çıkamayınca kalemini kırdı Acun Ilıcalı'dan radikal karar! Takımı Premier Lig'e çıkamayınca kalemini kırdı
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 17:31:31. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye Babadağ'da Rus Kadın Pilot Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement