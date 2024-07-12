Fethiye\'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz yolu ile yasadışı yollardan çıkış yaparken lastik bot içinde 21 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde ki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - MUĞLA
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