Fethiye'de 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Fethiye'de 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye\'de 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 49 düzensiz göçmen yasa dışı çıkış öncesi yakalandı.

01.10.2024 09:47
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından koyda yasa dışı yollardan çıkış hazırlığındaki 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi Cennet Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 49 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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