Fethiye\'de Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Karaçulha Mahallesi Bucak Caddesi üzerinde bulunan bir market önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışmada bir kişi, araç içerisinde bulunan B.A.'yı sağ baldırından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, yapılan incelemelerde saldırganın T.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Tedavisi süren B.A.'ya ait araçta da bir adet tabanca bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA