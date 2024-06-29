Fethiye'de arazi anlaşmazlığında aile katliamı: 3 ölü - Son Dakika
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Fethiye'de arazi anlaşmazlığında aile katliamı: 3 ölü

Fethiye ilçesinde yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olayda, Özcan A. isimli şüpheli, kayınpederi, kayınvalidesi ve bir kişiyi silahla öldürdü. Şüpheli olay sonrası kaçarken, aranan araç ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ve emniyet güçleri şüphelinin yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

29.06.2024 14:36
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Fethiye'de arazi anlaşmazlığında aile katliamı: 3 ölü

MUĞLA - Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile birlikte bir kişiyi silahla öldüren Özcan A. isimli şüpheli olay sonrası firar etti.

Eşinin ailesi ile aralarında anlaşmazlık yaşadığı ve 15 Temmuz gazisi olduğu öğrenilen Özcan A, sabah saatlerinde kayınpederi Şükrü Aysu ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra bir villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

Silah seslerinin ardından vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerini evde yaptıkları ilk incelemede Şükrü Aysu ve Adile Aysu'nun olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi. Havuz temizliği yapan ve ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Muhammet Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayınpederi, kayınvalidesi ve Muhammet Akbaba'yı vuran şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise isimleri henüz tespit edilemeyen iki kişiyi yaraladığı, yaralıların Fethiye'deki sağlık kurumlarında tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Şüpheli Özcan A'nın olay sonrası kaçtığı araç ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette bulundu. Şüphelinin yakalanması için jandarma ve emniyet güçleri bölgede arama çalışmasını sürdürüyor.

NOT: Fotoğraf aranan firari şahsa aittir.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Jandarma, Fethiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de arazi anlaşmazlığında aile katliamı: 3 ölü - Son Dakika

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