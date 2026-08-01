Fethiye’de ayakkabı mağazası alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Fethiye’de ayakkabı mağazası alevlere teslim oldu

Fethiye’de ayakkabı mağazası alevlere teslim oldu
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir ayakkabı mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, mağazada büyük çapta hasar oluştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir ayakkabı mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, mağazada büyük çapta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Caddesi'nde, zabıta binasının karşısında bulunan ayakkabı mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın nedeniyle Çarşı Caddesi bir süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İş yerinden yükselen yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü. Dumanları fark eden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye’de ayakkabı mağazası alevlere teslim oldu - Son Dakika

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