Fethiye'de beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiye'de D-400 karayolundaki İnlice Mahallesi'nde beton mikserinde çıkan yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı ve bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde beton mikserinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.
Yangın, Fethiye ilçesine bağlı İnlice Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton mikserinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere teslim olan beton mikserine müdahale ederek yangını söndürdü. Ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın sonucu beton mikseri kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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