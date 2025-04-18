Fethiye'de Bisikletli Gruba Çarpan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Fethiye'de Bisikletli Gruba Çarpan Sürücü Tutuklandı

Fethiye\'de Bisikletli Gruba Çarpan Sürücü Tutuklandı

Fethiye'de meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü Özgür Alkan hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü A.T tutuklandı. Alkan, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

18.04.2025 16:32  Güncelleme: 16:34
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Fethiye'de dün sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 bisiklet sürücüsünün yaralandığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki turizmci Özgür Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Alkan gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Bisikletli gruba çarpan sürücü A.T ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 10.15 sıralarında Fethiye- Muğla karayolunun 13. kilometresinde, Göcek Tüneli'ne yaklaşık 200 metre kala A.T (70) yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobilin bisikletli gruba arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Özgür Alkan, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybederken, arkadaşları Rahmi Gözele ve İlker Muallim hastanede tedavi altın alındı. Kaza ile ilgili soruşturma Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Bölge Trafik Ekipleri tarafından devam ederken, kazada hayatını kaybeden turizmci Özgür Alkan gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Özgür Alkan için Cuma namazına müteakip Fethiye Merkez Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazına ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazına Muğla Eski milletvekili Ömer Süha Aldan, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Fethiye Eski Belediye Başkanı Behçet Saatcı, siyasi partilerin başkan ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılırken, cenaze namazını cami imam hatibi Yusuf Demirci kıldırdı. Cenaze namazı sırasında Özgür Alkan'ın yakınları ayakta durmakta zorlanırken, cenaze helallik alınmasının ardından belediye cenaze otosuyla Karayolları Mezarlığı'na nakledilip, orada dualarla ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazadan sonra gözaltına alınan sürücü A.T çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Bisikletli Gruba Çarpan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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