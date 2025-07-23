Fethiye\'de Boğulma: 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde serinlemek için denize giren 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Foça Mahallesi Koca Çalış Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 25 yaşındaki Rıza Biçer, denizden çıkmayınca arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler genci denizxen çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Rıza Biçer, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Biçer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA