Fethiye'de Çatı Katında Yangın - Son Dakika
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Fethiye'de Çatı Katında Yangın

Fethiye\'de Çatı Katında Yangın

Fethiye'de bir çatı katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alındı.

02.02.2025 13:51
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu 10 vatandaşın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında evde bulunan 5 kişi, dumandan etkilenirken, yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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