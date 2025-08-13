Fethiye\'de İngiliz kadına iki kez çarpan sürücü tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan İngiliz kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaçmaya çalışan sürücünün ikinci kez çarptığı kadın, hastanede verdiği 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'nin Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda, Ö.K. idaresindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 61 yaşındaki İngiliz vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarptı. Çarpmanın ardından kaçmaya çalışan sürücü, kadına ikinci kez çarptı. Olayı gören vatandaşlar sürücüyü durdurmaya çalışarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri, kısa sürede sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

Ağır yaralanan kadın ise kaldırıldığı hastanede, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Palma, doktorların tüm çabalarına rağmen 7 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. - MUĞLA