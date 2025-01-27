Fethiye'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fethiye'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

27.01.2025 09:52  Güncelleme: 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Cemile (63) ve Mehmet Başar (72) çiftinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sonrası yapılan incelemede çiftin zehirlendiği tespit edildi. Cemile Başar veeşi Mehmet Başar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇİFTİN ÇOCUKLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Eve giren ekipler, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. İncelemelerin ardından çiftin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin çocukları ile yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşarken, polis ile çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Fethiye\'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yeni Mahalle, Mehmet Başar, İnceleme, Güvenlik, Fethiye, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yunus Gürbüz:
    arkadaşlar lütfen ama lütfen sevdikleriniz için, büyükleriniz için karbonmonoksit dedektörü alın, aldırın. 2-3 bin tl. Normal şartlarda devletin bu detektörü kömür kullananlar için zorunlu tutması gerekir. bir yılda onlarca kişi kaybediyoruz. aynı şekilde duman dedektörü. 10 0 Yanıtla
  • Zafer Oğuz:
    Elektrik doğal gaza yine zam millet artık Faturaya güç yetiştiremiyor ne yapsın soba yakıyor canından oluyor biraz halk düşünülsün Elektrik ucuz olsa hava kirliligide olmaz insanlarda ölmez Allah rahmet eylesin inşlh 5 2 Yanıtla
  • Nazife:
    cokk üzüldüm allah sabır versin büyük acı nekanlari cennet olsun ???????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
11:41 Yozgat Belediye Başkanı’nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
20:47 Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi
20:39 Oğuz Aydın’ın attığı gol ağızları açık bıraktı Oğuz Aydın'ın attığı gol ağızları açık bıraktı
20:35 Görev başarıyla tamamlandı Türk donanması Hint Okyanusu’nda Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu'nda
20:07 Kırmızı kart mı, değil mi Herkes bu pozisyonu tartışıyor Kırmızı kart mı, değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:00:24. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.