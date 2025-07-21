Fethiye\'de Kaybolan Rus Turist Bulundu

Fethiye'de ormanlık alanda kaybolan Rus turist, ekiplerin hızlı müdahalesiyle bulundu.

Edinilen bilgiye göre, tatil amacıyla Fethiye'ye gelen Rus uyruklu Dimitri Kobin, yürüyüş yapmak için Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü Mevkisindeki ormanlık alana gitti. Bir süre sonra yolunu kaybeden Kobin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ormanlık alanda gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucu Kobin'e ulaşıldı. Güvenli bölgeye tahliye edilen turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA