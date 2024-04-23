Fethiye'de Mopet ve Motosiklet Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de Mopet ve Motosiklet Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Fethiye\'de Mopet ve Motosiklet Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, 3 tekerlekli elektrikli mopet ile motosiklet çarpıştı. Kazada, elektrikli mopet sürücüsü hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsünün ise hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

23.04.2024 10:34  Güncelleme: 10:37
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli mopet ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza, Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 AEL 773 plakalı 3 tekerlekli elektrikli mopet ile 48 HC 940 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçtaki sürücülerde yola savruldu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan elektrikli mopet sürücüsü Ünal Aybek (75) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı motosiklet sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Mopet ve Motosiklet Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de Mopet ve Motosiklet Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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