Fethiye\'de Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü metrelerce sürüklendi, kaza neticesinde genç sürücü yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Çamköy Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıl Berk Şahin, kullandığı 48 ANL 975 plakalı motosikletinin sürüş hakimiyetini kaybederek metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA