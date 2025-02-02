Fethiye\'de Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Eşref Börekçi Caddesi ile 71. Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. (42) idaresindeki 48 TR 421 plakalı otomobil ile Eren Can Karaltı'nın (15) kullandığı 48 ABU 230 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerinde polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Karaltı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA