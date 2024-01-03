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Fethiye'de ölümlü kaza: Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Fethiye'de ölümlü kaza: Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni yıl gecesi meydana gelen kazada hayatını kaybeden Yasin İlban'ın ailesi, otomobil sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Fethiye\'de ölümlü kaza: Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
03.01.2024 - 11:38,
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni yıl gecesi ölümlü kazaya karışan otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, yeni yıl gecesi Baha Şıkman Caddesi'nde motosiklet üzerinde oturan 29 yaşındaki Yasin İlban'ın öldüğü kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.M.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yasin İlban'ın ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına ise tepki gösterdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Fethiye, Muğla, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de ölümlü kaza: Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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