Fethiye\'de Selektör Gerginliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir sürücü ile selektör yaptığı araçtaki kişiler arasında yaşanan gerginlik araç kamerasına yansıdı.

Ölüdeniz'e seyir halinde olan bir sürücü, iddiaya göre Ovacık mevkiindeki jandarma kontrol noktası yakınlarında selektör yaptığı araçtaki kişilerin sözlü tacizine maruz kaldı. Olay araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde araçtan inen 2 kişinin arkadaki araç sürücüsüne yöneldiği ve şiddet içerikli hareketlerde bulunduğu görüldü. Mağdur araç sürücüsü, araçta 3 çocuğu ve eşinin de olduğunu belirterek, saldırganlardan şikayetçi olduklarını söyledi. - MUĞLA