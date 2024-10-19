Fethiye\'de Su Alan Tekneye Kurtarma

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ve içinde 9 kişinin bulunduğu tekne su alınca yardım çağrısı yapıldı.

Fethiye açıklarında su alan ve içerisinde 9 kişi bulunan tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı sonrası bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu çarı yapılan bölgeye ulaştı. KIYEM ekipleri tarafından teknedeki su tahliyesi gerçekleştirdi. - MUĞLA