Fethiye'de Teknede Yangın: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika
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Fethiye'de Teknede Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Fethiye\'de Teknede Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Fethiye'nin Akvaryum Koyu açıklarında bir teknede çıkan yangında alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Teknede bulunan 2 kişi denize atlayarak kurtuldu. Yangın sonucunda tekne kullanılamaz hale geldi.

29.08.2024 20:52
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Fethiye'nin Akvaryum Koyu açıklarında bir teknede yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm tekneyi sardığı yangında maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. Yanan tekne denizden müdahale edilerek söndürüldü.

Fethiye ilçesi Akvaryum Koyu açıklarında bulunan bir teknenin motor kısmından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm tekneyi sardı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına almak için uzun çalışma yürüttü. Teknede bulunan 2 kişi denize atlayarak kurtuldu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Tekne kullanılamaz hale geldi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Teknede Yangın: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika

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