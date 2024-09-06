Fethiye\'de Trafik Kazası: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

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Fethiye'de 6 aracın karıştığı trafik kazasında, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Kaya'nın vefatının ardından, bugün de 4 aylık oğlu da hayatını kaybetti.

Fethiye- Antalya kara yolu Esenköy mevkisinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdiği kazada ölü sayısı 2 oldu. 12 kişinin yaralandığı kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Kaya yaşamını yitirirken, bugün ise aynı araçta olan 4 aylık oğlu bebek İbrahim Ayaz Kaya da yaşam mücadelesini kaybetti. - MUĞLA