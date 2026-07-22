Fethiye'de Yardım Yerine Hırsızlık - Son Dakika
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Fethiye'de Yardım Yerine Hırsızlık

Fethiye\'de Yardım Yerine Hırsızlık
22.07.2026 13:13
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Fenalaşan gencin cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarihi Paspatur Çarşısı'nda yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan olay büyük tepki topladı. İddiaya göre, fenalık geçirdiği belirtilen bir kişinin yere yığıldığı sırada yardım etmek yerine cebindeki parayı çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Olay, Fethiye Paspatur Çarşısı'nda önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, aniden fenalaşan genç yere yığılırken, çevrede bulunan 56 yaşındaki R.Y. yardım etmek yerine baygın haldeki gencin cebindeki cüzdanı aldı. Şüphelinin cüzdandan yaklaşık 6 bin TL'yi aldığı iddia edilirken, yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda R.Y., Seydikemer'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Hırsızlık, 3. Sayfa, Güvenlik, Fethiye, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de Yardım Yerine Hırsızlık - Son Dakika

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