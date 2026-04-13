Yürüyüş yaparken, ayağı kırılan şahıs kurtarıldı
Yürüyüş yaparken, ayağı kırılan şahıs kurtarıldı

13.04.2026 22:51
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken düşen ve ayağı kırılan 61 yaşındaki kadın, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ORMANDA YÜRÜYÜŞ YAPARKEN AYAĞI KIRILDI

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bugün saat 15.00 sıralarında Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar doğrultusunda Kayaköy Mahallesi Likya yolunda yürüyüş yapmak maksadıyla çıkan F.D.(61) isimli kadın şahsın dağlık ve ormanlık bölgede ayağını kırması sonucu mahsur kaldığı bilgisi alındı. 

GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla JAK Tim ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kadına ulaşarak sedyeye aldı. Sedye ile taşınan kadın sağlık ekiplerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Kaynak: İHA

